Волонтер-медик Нурия Богдалова: Приятно, что нашу работу и самоотверженность видят и ценят

Первый Социальный онлайн-форум, который провела «Единая Россия», собрал добровольцев со всей страны.

Участие в форуме принял Президент РФ Владимир Путин. Обращаясь к участникам форума, он отметил, что важно дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Такие люди — мощнейшая созидательная сила в стране, и для партии чрезвычайно они важны, сказал глава государства.

Слова президента оценила волонтер-медик Нурия Богдалова, которая работает в ковид-госпитале в качестве волонтера.

- Приятно, что нашу работу и самоотверженность видят и ценят. На самом деле в настоящее время достаточно непросто работать в больнице: пациентов много, некоторые переносят коронавирус в очень тяжелой форме и иногда даже не знаешь, чем можно помочь человеку. Считаю, что врачи сейчас выполняют колоссальную работу, всеми силами стараясь помочь окружающим. Призываю каждого из вас помнить о мерах профилактики, заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, — отметила Богдалова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.