Радаев заявил о создании спецкомиссии по ценам на продукты в Саратовской области

Валерий Радаев

Губернатор Радаев снова обратился к теме стабилизации цен на базовые продукты питания. С этой темы он начал заседание Координационного совета по противодействию распространению коронавируса 15 декабря.

- Создана специальная комиссия, которая будет отслеживать соблюдение мер по снижению цен на региональном продовольственном рынке. Её возглавил председатель правительства Бусаргин. Системная задача – мониторить процесс ценообразования от производства до торговых сетей. И своевременно реагировать, - скащал глава региона.

Радаев напомнил, что вчера, 14 декабря, распоряжением российского правительства нашему региону выделено сорок четыре с половиной миллиона рублей на возмещение затрат по модернизации объектов АПК.

- То есть, инвестору – зеленый свет. Мотивация сельхозпроизводителей инвестировать в отрасль - и есть залог ее развития. Поэтому еще раз обращаюсь к профильным министрам, отвечающим за экономику и АПК. Действуйте предельно взвешенно, но результата добивайтесь. Президент Владимир Путин его четко обозначил: интересы граждан. Так что с ценами будем наводить порядок, - заявил Радаев.