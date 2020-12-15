В Саратовской области 150 животных заразились бешенством

В Саратовской области за 2020 год выявлено 150 случаев бешенства животных.

- Карантин объявляли в 131 пункте, оздоровлены уже 90, остается в карантине 39 пунктов, — рассказали «КП-Саратов» в управлении ветеринарии региона.

Также для профилактики ветеринары провели 423,1 тыс. вакцинации сельскохозяйственных и домашних животных: 6,1 тыс. лошадей, 205,1 тыс. крупного рогатого скота, 100,1 тыс. мелкого рогатого скота, а также 61,4 тыс. собак и 47,9 тыс. кошек.

В лесах Саратовской разложили более 1,2 млн доз приманок с вакцинами для диких плотоядных животных.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.