В Саратовской области за год выявили три случая чумы и один — птичьего гриппа

В Саратовской области в 2020 году регистрировались очаги бешенства животных, гриппа птиц и несколько случаев африканской чумы свиней.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном управлении ветеринарии, в этом году было три объекта, инфицированных АЧС: один в Самойловке, два — в Энгельсском районе. Два трупа свиней нашли на свалках около трасс, последний инфицированный объект завезли из другой области. Все оздоровительные мероприятия уже провели, карантин отменили.

Всего в РФ зарегистрировано 192 очага среди домашних свиней и 68 среди диких.

Также в Энгельсском районе был зарегистрирован случай птичьего гриппа. Там аналогично все завершилось хорошо.

Всего в 2020 году ветеринары области провели 1,158 млн вакцинаций против сибирской язвы, 636,9 тыс. — против классической чумы свиней, 369,7 тыс. — против заразного узелкового (нодулярного) дерматита.

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