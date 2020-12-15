В Вольске прохожий нашел в реке труп

В реке Малыковка в Вольске найден труп
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области днем 15 декабря найден труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было обнаружено прохожим. Он шел по мосту через реку Малыковка и увидел в воде труп. Это было возле дома №8 по улице Пугачева.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Труп извлекли полицейские. Следователь СК и судмедэксперт осмотрели его. На вид погибшему около 30-40 лет.
Начата проверка, устанавливается личность погибшего и причины смерти. По итогам будет принято процессуальное решение.
Тело обнаружил прохожий
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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