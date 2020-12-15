Стало известно место проведения салюта на Новый год в Саратове

В новогоднюю ночь в Саратове прогремит салют
Фото: Ольга Симонова
В новогоднюю ночь в Саратове прогремит салют.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе администрации города, фейерверк организуют на Соколовой горе в ночь с 31 декабря на 1 января.
Традиционное место салюта с Театральной площади перенесли из-за сложной эпидемиологической ситуации, чтобы люди не нарушали дистанцию. К тому же залпы с Соколовой горы видны из многих точек города.
Также в преддверии Нового года пройдет множество мероприятий, но практически все будут в онлайн-режиме.
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