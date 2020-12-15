Перед Новым годом в саратовских лесах начали усиленно охранять елки

В Саратовской области начали охранять елки в преддверии Нового года.

- В связи с увеличением вероятности незаконных рубок с 25 ноября введен режим усиленной охраны хвойных насаждений, в частности, молодняков, — рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

За этот период лесные инспекторы провели 160 рейдов, из которых 67 — совместно с полицейскими.

Также на дорогах организовано 16 стационарных и 18 передвижных постов. Вместе с сотрудниками ГИБДД машины с елками обследуют на наличие документов на перевозку символа Нового года.

Напомним, за одну срубленную сосну гражданину грозит от 3 до 4 тыс. рублей штрафа и возмещение ущерба. Если нарушитель решит срубить два и более праздничных деревца, то выплатит штраф и может лишиться свободы до двух лет.

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