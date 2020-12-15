Житель Саратовской области отправлял фото обнаженной девочки ее друзьям

В Новобурасском районе местного жителя заподозрили в распространении детского порно.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 38-летний мужчина предстанет перед судом.

Следствие считает, что в августе 2017 года гражданин в интернете познакомился с 13-летней девочкой из Пензенской области. Несмотря на то, что он знал о возрасте ребенка, мужчина попросил у нее интимные фото и получил снимки.

Впоследствии подросток прекратила общение с собеседником, но тот не унимался и в июле 2019 год вновь захотел поговорить. Девочка добавила навязчивого собеседника в черный список, а тот в отместку разослал ранее полученное интимное фото ее друзьям в соцсети.

Девочке ничего не оставалось, как рассказать все маме. Та отправилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого удалось установить. В феврале 2020 года его задержали и арестовали. Свою вину злоумышленник полностью признал и позже был отправлен под домашний арест.

Дело направлено в суд, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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