Губернатор Саратовской области заявил о планах по новому энергоблоку Балаковской АЭС

Новые энергоблоки АЭС в Балаково обсуждаются уже давно Фото: Александр Уриевский

Власти Саратовской области не оставляют идею того, что в ближайшее время в Балакове начнется строительство нового энергоблока АЭС. Об этом на совещании по итогам инвестиционной деятельности в регионе в 2020 году заявил губернатор Валерий Радаев.

Он заявил о развитии энергетического комплекса и заметил, что планы по строительству новых энергоблоков АЭС в Балакове также являются одним из самых серьезных инвестиционных проектов.

- Только на строительство одного энергоблока АЭС предусматривается 500 млрд рублей, — заметил губернатор Валерий Радаев, говоря о планах по развитию и привлечению новых инвестпроектов в регион.

Он также напомнил о недавней сдаче новой солнечной электростанции в Дергачевском районе, уже четвертой в Саратовской области.

- На следующем этапе — ветряки. Развитие альтернативной энергетики будет продолжаться. Уже в следующем году начнем, — заявил Радаев.