Губернатор Саратовской области заявил о планах по новому энергоблоку Балаковской АЭС

Новые энергоблоки АЭС в Балаково обсуждаются уже давно
Фото: Александр Уриевский
Власти Саратовской области не оставляют идею того, что в ближайшее время в Балакове начнется строительство нового энергоблока АЭС. Об этом на совещании по итогам инвестиционной деятельности в регионе в 2020 году заявил губернатор Валерий Радаев.
Он заявил о развитии энергетического комплекса и заметил, что планы по строительству новых энергоблоков АЭС в Балакове также являются одним из самых серьезных инвестиционных проектов.
- Только на строительство одного энергоблока АЭС предусматривается 500 млрд рублей, — заметил губернатор Валерий Радаев, говоря о планах по развитию и привлечению новых инвестпроектов в регион.
Он также напомнил о недавней сдаче новой солнечной электростанции в Дергачевском районе, уже четвертой в Саратовской области.
- На следующем этапе — ветряки. Развитие альтернативной энергетики будет продолжаться. Уже в следующем году начнем, — заявил Радаев.