Мужчина в Энгельсе украл телефон с прилавка в магазине

В полицию в июле 2020 года с заявлением о краже обратился 32-летний житель Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданин сообщил, что кто-то тайком забрал его сотовый телефон, который он забыл на прилавке в сетевом магазине.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 39-летний мужчина.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, а похищенное изъяли.

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