В Самойловке двое гостей забили хозяина табуретом

Вынесен приговор двум жителям Самойловки Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области вынесен приговор двум жителям поселка Самойловка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 30 и 36-летнего мужчин признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

17 апреля они вместе с двумя приятелями распивали алкоголь дома у одного из них. Гости поссорились с 29-летним хозяином и избили его табуретом по голове и телу, а также руками и ногами. Злоумышленники скрылись, а оставшийся собутыльник вызвал раненому скорую помощь.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Несмотря на проведенную операцию и лечение, мужчина умер 28 апреля в больнице. Причиной смерти стала закрыта черепно-мозговая травма.

Суд отправил обоих мужчин в колонию на десять лет каждого. Один будет находиться в учреждении строгого режима, другой — особого.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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