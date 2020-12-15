В Заводском и Октябрьском районах Саратова отключили воду

В Саратове сегодня, 15 декабря, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за аварии примерно до 18:00 не будет воды в частном секторе, ограниченном улицами Стрелковая — Сызранская — 8-я Линия — 4-я Силикатная.

Также водоснабжения нет ориентировочно до 20:00 на Огородной, 89 и 7-й Нагорной, 22/28.

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