Мошенники оставили пенсионерку из Энгельса без 108 тыс. рублей

Очередной жертвой мошенничества стала 60-летняя жительница Энгельса.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей несколько раз звонили неизвестные и говорили о положенной компенсации за приобретенные в 2016 году лекарства. Гражданке пообещали 450 тыс. рублей, от нее нужен был только перевод на указанный счет 108 тыс. рублей. Средства были необходимы якобы для оформления документов и страховки.
Женщина все так и сделала, но деньги не получила. Тогда она обратилась в полицию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.