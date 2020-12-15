Мошенники оставили пенсионерку из Энгельса без 108 тыс. рублей

Очередной жертвой мошенничества стала 60-летняя жительница Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ей несколько раз звонили неизвестные и говорили о положенной компенсации за приобретенные в 2016 году лекарства. Гражданке пообещали 450 тыс. рублей, от нее нужен был только перевод на указанный счет 108 тыс. рублей. Средства были необходимы якобы для оформления документов и страховки.

Женщина все так и сделала, но деньги не получила. Тогда она обратилась в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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