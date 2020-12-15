Обвиняемая в убийстве матери и ребенка в Саратове не захотела сидеть под арестом

Женщина была задержана и допрошена Фото: СУ СКР по Саратовской области

Саратовский областной суд 16 декабря рассмотрит апелляцию Елены Щ., обвиняемой в убийстве матери и ребенка в квартире дома на улице Чернышевского.

Напомним, преступление было совершено 29 ноября. По версии следствия, Елена Щ. пришла к своей 38-летней знакомой. Там женщины поссорились, предположительно из-за долга хозяйки квартиры, и гостья зарезала ее ножом. Кроме того, она убила трехлетнюю дочь потерпевшей. После этого злоумышленница скрылась, прихватив драгоценности и банковскую карту.

Суд отправил обвиняемую за решетку до 29 января, но Елена Щ. обжаловала это решение. Теперь суд рассмотрит ее апелляцию завтра в помещении СИЗО-1 Саратова.

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