В Саратове 31 водитель ответит за нежелание пропускать пешеходов

В Саратове вчера, 14 декабря, прошел рейд «Перекресток».

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, инспекторы выявили 38 нарушений, троих водителей призвали к ответу за нарушение правил проезда перекрестков, двух за проезд на запрещающий сигнал светофора, столько же — за разворот не по правилам.

Отказался пропускать пешеходов 31 шофер.

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