Более 20 тысяч человек поженились в 2020 году в Саратовской области

В Саратовской области за 11 месяцев 2020 года поженились 10 497 пар.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном управлении по делам ЗАГС, за 11 месяцев отделы ЗАГС произвели более 75 тыс. регистраций актов гражданского состояния.

Больше всего свадеб прошло в Саратове — 4 675, в Энгельсе заключили 1 577 браков, а в Балакове — 849.

Также в ноябре «Дворец бракосочетаний» и энгельсский ЗАГС зарегистрировали у себя 1500-е пары молодоженов.

Напомним, уже идет прием заявлений на регистрацию брака в 2021 году.

- 2021 год порадует любителей красивых сочетаний цифр датой-палиндромом — 12.02.2021. Эта дата станет первой в наступающем году, когда влюбленные смогут зарегистрировать свои отношения во «Дворце бракосочетаний» с 09:00 и до полуночи, — сообщила руководитель управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

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