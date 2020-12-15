В поселке под Саратовом насмерть сбили пешехода

В поселке Свободный Базарно-Карабулакского района сегодня утром, 15 декабря, насмерть сбили пешехода.

- Около 07:45 60-летний водитель Toyota наехал на 61-летнего мужчину. Тот шел по обочине во встречном направлении, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции по Саратовской области.

Пешеход скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

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