Бригадир производства в Саратове ответит за оставшегося без двух пальцев рабочего

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы общества с ограниченной ответственностью, обвиняемой в нарушении требований охраны труда, завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 9 июня она разрешила бригаде работать на силовом трансформаторе, расположенном на Московском шоссе. При этом гражданка не убедилась, есть ли напряжение на объекте.

Как только 62-летний мужчина положил измерительные инструменты на пол, его ударило током из-за образовавшейся электрической дуги.

Работа закончилась госпитализацией, мужчина получил травмы и даже лишился двух пальцев на левой руке. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его здоровью причинен тяжкий вред.

Обвиняемая так и не признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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