Жительница Саратова хотела взять кредит и потеряла 40 тыс. рублей

Мошенники оставили без почти 40 тыс. рублей 25-летнюю жительницу Заводского района Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, девушка рассказала, что на одном из сайтов подала заявку на кредит в 500 тыс. рублей.
Ей позвонил неизвестный и сказал, что для оформления займа нужно оплатить страховки и документы.
Доверчивая гражданка пошла к ближайшему банкомату и отправила средства в неизвестность.
Возбуждено уголовное дело.
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