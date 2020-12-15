Жительница Саратова хотела взять кредит и потеряла 40 тыс. рублей

Мошенники оставили без почти 40 тыс. рублей 25-летнюю жительницу Заводского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, девушка рассказала, что на одном из сайтов подала заявку на кредит в 500 тыс. рублей.

Ей позвонил неизвестный и сказал, что для оформления займа нужно оплатить страховки и документы.

Доверчивая гражданка пошла к ближайшему банкомату и отправила средства в неизвестность.

Возбуждено уголовное дело.

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