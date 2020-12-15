В Перевесинке под Саратовом сгорел дом на 96 «квадратов»

В селе Перевесинка Турковского района вчера ранним утром, 14 декабря, сгорел частный деревянный дом.

- Сигнал поступил в 05:13. На место выезжали две единицы техники и пять человек. Площадь пожара составила 96 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Предполагается, что дом загорелся из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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