В Саратовской области алиментщик накопил полмиллиона рублей долгов

В Энгельсском районе Саратовской области 29-летний местный житель накопил полмиллиона долга по алиментам.

- Мужчина должен был выплачивать деньги на содержание сына, но не стал этого делать. Должник нигде не работал и собственности не имел. Его приговорили к 40 часам обязательных работ, но после административного наказания он продолжал уклоняться от выплат, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФССП.

Тогда суд привлек его к уголовной ответственности и отправил на полгода работ. После этого нерадивый отец нашел деньги и выплатил долг.

Сейчас мужчина отбывает наказание в крестьянско-фермерском хозяйстве, четверть его дохода отправляется сыну.

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