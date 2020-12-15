В Саратовской области могут начать работу корейские компании

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в Москве встретился с представителями Республики Корея.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, участие во встрече приняли: специальный посланник президента республики У Юн Гын и чрезвычайный и полномочный посол Ли Сок Пэ.
Темой переговоров стало развитие межрегионального сотрудничества. Стороны договорились подготовить предложения по инвестиционным проектам на территории региона, в том числе в особой экономической зоне.
Запланирован визит посла Республики Корея в Саратовскую область для дальнейшего обсуждения.
Встреча в Москве состоялась по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина.
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