Саратовец украл ноутбук у пенсионерки и сдал его в комиссионку

Полиция Кировского района раскрыла кражу у 64-летней жительницы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 10 октября по 13 декабря неизвестный унес ноутбук марки Sony Vaio из квартиры на Большой Садовой.

Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний безработный парень, который успел сдать похищенное в комиссионный магазин.

На молодого человека завели уголовное дело, залоговый билет у него изъяли.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.