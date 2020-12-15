Три машины сгорели на проспекте Героев в Балакове

Сегодня, 15 декабря, 11 пожарных и две единицы техники выехали тушить горящие легковушки на проспекте Героев в Балакове.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, полыхал ВАЗ-2107, лакокрасочное покрытие у ВАЗ-2106 и Volkswagen Tiguan.

Возгорание на площади в 9 кв. м ликвидировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.