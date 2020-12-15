Пассажирка «Гранты» попала в больницу после тарана от Kia в Саратове

Иномарка протаранила «Гранту» в Саратове Фото: ГИБДД по Саратову

В Ленинском районе Саратова вчера утром, 14 декабря, случилось ДТП.

- В 08:10 напротив Гвардейской, 50 47-летний водитель Kia врезался в «Ладу Гранта», за рулем которой был 23-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

В аварии пострадала 21-летняя пассажирка отечественной легковушки. Ее с травмами отвезли в больницу.

После аварии пассажирка легковушки попала в больницу Фото: ГИБДД по Саратову

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