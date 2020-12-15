В Энгельсе обновляют центр занятости населения

В Энгельсе Саратовской области модернизируют центр занятости населения.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и социальной защиты населения, там обновили помещения, установили новую мебель, оснастили рабочие места сотрудников. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Также там будут терминалы для доступа к электронным сервисам: Единому порталу госуслуг, порталу «Работа в России», где размещено почти 26 тыс. вакансий для жителей области.

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