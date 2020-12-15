В поселке Ровное найден изрезанный ножом труп

В поселке Ровное Саратовской области погиб 46-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его тело было обнаружено в частном доме.
На место выехали следователи, судмедэксперт обнаружил на трупе ножевые ранения груди и живота.
Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств. По итогам будет принято процессуальное решение.
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