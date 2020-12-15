Жителям Саратовской области стали чаще задерживать зарплату

В Саратовской области порядка 30% работникам задерживают зарплату.

Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного службой исследований hh.ru.

Чаще всего зарплату задерживают в индустрии развлечений и масс-медиа, также с этим сталкиваются начинающие работники, студенты и рабочие.

При этом число сотрудников, которым задерживают зарплату, за год выросло с 27 до 30%. И лишь 28% получают оплату за сверхурочный труд.

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