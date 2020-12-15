Больше месяца в Саратовской области ищут пропавшего пенсионера

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В Красноармейском районе Саратовской области больше месяца назад пропал 71-летний Геннадий Кудряков.

Как сообщили в отряде волонтеров «Лиза Алерт», мужчину последний раз видели 11 ноября в селе Бобровка.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы короткие седые.

На момент пропажи Геннадий Георгиевич был одет в черно-зеленую куртку, черные брюки, черные ботинки и черную фуражку.

Если вы видели пенсионера, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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