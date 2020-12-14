Дело о расчленении Александра Федотова передано в Центральный аппарат СКР

Центральный аппарат СКР забрал для дальнейшего расследования уголовное дело об убийстве Александра Федотова в Саратовской области.

Как сообщает СКР, во время личного приема к руководителю ведомства Александру Бастрыкину по видеосвязи обратились родители мужчины. Он считают, что убийство совершила сожительница их сына, но та отрицает свою вину, якобы она расчленила тело посмертно, испугавшись.

- Вместе с тем в материалах дела содержатся сведения, указывающие на отсутствие признаков криминальной смерти мужчины. Так, согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть наступила от массивной кровопотери в результате проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением правого легкого, а расчленение тела произведено посмертно. В настоящий момент расследование по делу продолжается, назначена третья судебно-медицинская экспертиза, — говорится в сообщении СКР.

Теперь к расследованию должны привлечь сотрудников Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

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