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Обвиняемый в надругательстве над девочкой в Саратове рассказал подробности насилия

Мужчина напал на ребенка на 7-м Динамовском проезде
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Мужчина показал на месте, как напал на девочку

Мужчина показал на месте, как напал на девочку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела о сексуальном насилии над 15-летней девочкой.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 27-летний обвиняемый на месте показал, как совершал преступление.

Напомним, по версии следствия, нападение произошло вечером 9 декабря на 7-м Динамовском проезде. Мужчина набросился на девочку и, угрожая убийством, силой принудил ее к сексуальным действиям. После этого он убежал, но впоследствии задержан.

Свою вину он признал и был отправлен под арест.

Обвиняемый признался и был арестован

Обвиняемый признался и был арестован

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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