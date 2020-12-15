Обвиняемый в надругательстве над девочкой в Саратове рассказал подробности насилия

Мужчина показал на месте, как напал на девочку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Заводском районе Саратова продолжается расследование уголовного дела о сексуальном насилии над 15-летней девочкой.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 27-летний обвиняемый на месте показал, как совершал преступление.
Напомним, по версии следствия, нападение произошло вечером 9 декабря на 7-м Динамовском проезде. Мужчина набросился на девочку и, угрожая убийством, силой принудил ее к сексуальным действиям. После этого он убежал, но впоследствии задержан.
Свою вину он признал и был отправлен под арест.
Обвиняемый признался и был арестован
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.