На трассе под Саратовом спасли замерзающую семью с детьми

Женщину с двумя детьми отвезли в пункт обогрева
Фото: Саратовская областная служба спасения
На трассе Сызрань — Саратов сегодня вечером, 14 декабря, спасли замерзающую семью.
- Поступило сообщение, что у поворота на Вольск сломался автомобиль. Внутри была семейная с двумя детьми, — рассказали «КП-Саратов» в облспасе.
Прибывшие спасатели эвакуировали женщину с двухлетней и четырехлетней девочками и доставили в пункт обогрева в Вольске, а отец остался ждать эвакуатор.
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