Саратовские полицейские задержали двух молодых пензяков-фальшивомонетчиков

Саратовские полицейские сняли с поезда подозреваемых в фальшивомонетничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, работу провели сотрудники УЭБиПК главка, их пензенские коллеги из МВД России на транспорте и Росгвардия.

20 и 22-летнего жителей Пензы сняли с поезда на станции Пенза-1. При досмотре у них изъяли шесть фальшивых купюр, каждая из которых номиналом по 5 тыс. рублей.

По версии следствия, подделки парни купили в интернете, потом расплатились ими в аптеках Саратова.

Предполагается, что злоумышленники могут быть причастны более чем к десяти фактам сбыта.

Теперь пензякам грозит до восьми лет лишения свободы.

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