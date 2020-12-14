Опубликованы адреса работающих катков в Саратове

В Саратове открыты множество катков Фото: Дарья Вострикова

В Саратове сегодня, 14 декабря, уже готовы десятки катков.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, идет заливка на стадионах «Динамо» и «Сокол». На «Спартаке» и «Волге» пока нельзя сделать каток из-за того, что не хватает снега.

Во Фрунзенском районе готов каток в Детском парке и хоккейная коробка на Шелковичной, 168.

В Волжском районе покататься можно у школы №66.

В Октябрьском районе работает каток СГТУ (Кумысная поляна) и хоккейная коробка на Аткарской, 1в.

В Кировском районе на коньках можно прокатиться на площадках у Лисина, 7Б, 1-й Садовой, 35, Артиллерийской, 27, Осипова, 10, Лесной, 1/9.

Больше всего мест для катания в Ленинском и Кировском районах.

В первом катки есть у лицея №56 (после шлифовки), у лицеев №№47, 50 и медико-биологического, гимназии №108 и школах №№48, 94, 100, 102, 57, 55, 61, а также на Тархова, 7 и Блинова, 19. Уже залиты площадки в сквере Победы, парке Солнечный и на 9-й Дачной.

В Кировском горожане могут прийти к ФОКу «Заводской», СЦ «Торпедо», СК «Заря», площадке у гимназии №5, лицея №53, школы школ №№81, 23, 43, 90. Также есть хоккейные коробки на Азина, 19а, Верхней, 19/25 и на Кумысной поляне (СНТ «Универсал»).

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