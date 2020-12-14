В Балакове 12-летняя девочка пропала по дороге в школу

Полина Демина пропала по дороге в школу. Фото МУ МВД России «Балаковское»

В Балакове Саратовской области пропал ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в МУ МВД России «Балаковское», 12-летняя Полина Демина пропала 14 декабря.

Ее родители обратились в полицию около 15 часов, когда шестиклассница, ученица школы №28 не вернулась домой.

Установлено, что девочка отправилась на занятия в 07:20, но в школе не появилась. Телефона у ребенка при себе не было.

Сейчас полиция поднята по тревоге. Организован поиск девочки.

Полина Демина была одета в зимний пуховик оранжевого цвета, черную вязаную шапку с помпоном, черные болоньевые штаны, черные сапоги. При себе у нее был цветной рюкзак.

Рост девочки составляет 120 см, у нее прямые светлые волосы ниже плеч.

- Если вы обладаете какой-либо информацией относительно местонахождения Деминой Полины незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного 102), — обращается полиция к гражданам.

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