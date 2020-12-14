Замена трудовых книжек: Пенсионный фонд Саратовской области дал разъяснения

Бумажные трудовые книжки уступают место электронным
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Пенсионном фонде РФ по Саратовской области разъяснили ситуацию с выбором формы трудовых книжек.
Были даны ответы на популярные вопросы: например, что делать, если человек не работает и не подавал в 2020 году заявления о выборе форты трудовой книжки.
- Не позднее 31 декабря 2020 года каждому работающему по трудовому соглашению работнику необходимо сделать свой выбор между ведением трудовой книжки в бумажном виде или в электронном формате. Для работников переход к новому электронному формату сведений о трудовой деятельности добровольный и осуществляется с согласия человека. Письменное заявление о своем выборе работник может передать только своему работодателю, — напомнили в ОПФР.
Если гражданин не работает, то свой выбор он может сделать и в следующем году. Для этого он подает заявление работодателя при трудоустройстве.
Этот же принцип распространяется и на официально трудоустроенных граждан, которые не подали заявление по каким-то причинам, например, они были отстранены от работы или находились в отпуске по уходу за ребенком.
Те, кто в 2021 году впервые начнет работать, автоматически получат электронные трудовые книжки.
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