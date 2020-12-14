В Саратовской области скончался 101-летний ветеран Павел Трошин

В Саратовской области на 102-м году жизни скончался Павел Трошин — ветеран Великой Отечественной войны.

Соболезнования родным и близким выразил губернатор Валерий Радаев.

- Яркий, неординарный человек, фронтовик, патриот, Павел Семенович превыше всего ставил интересы людей, интересы родной страны. Своим неравнодушием, ответственностью, отзывчивостью Павел Семенович Трошин заслужил авторитет и всеобщее уважение. Уходит поколение героев. Боевой и жизненный путь Павла Трошина всегда будет примером мужества, отваги, доблести, самоотверженного служения Отечеству. Светлая память о нем сохранится в сердцах земляков, — написал в телеграмме Радаев.

Павел Семенович Трошин родился в Саратовской губернии 28 марта 1919 года. Во время ВОВ он воевал в железнодорожных войсках и закончил войну в Кёнигсберге. В рядах армии он прослужил девять лет.

Павла Семеновича награждали Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией», медалью «За взятие Кёнигсберга», медалью Маршала Жукова, медалью «Ветеран труда», медалью «За трудовую доблесть» и другими наградами.

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