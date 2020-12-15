Облачность и легкий мороз ожидают саратовцев

В Саратовской области сегодня, 15 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями.
- Днем местами в Правобережье пройдет небольшой снег. Утром будет туман и изморозь, —
Температура в светлое время суток дойдет до -5…-10 градусов, а на севере — до -15.
Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 3–8 м/с и порывами до 12 м/с.
В 2019 году столбик термометра 15 декабря поднимался до 0…-5 градусов.
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