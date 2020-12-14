Обвиняемого в надругательстве над девочкой в Саратове арестовали на два месяца

В Саратове взят под стражу 27-летний мужчина, обвиняемый в нападении на девочку в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина проведет под арестом два месяца, до 10 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что на 15-летнюю девочку напал неизвестный вечером 9 декабря, когда она возвращалась домой от подруги. Мужчина совершил в отношении ребенка сексуальные действия, угрожая и применяя насилие.

Личность подозреваемого вскоре была установлена во время совместной работы СК и МВД.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.