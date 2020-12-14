Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области на 47% выше эпидпорога

В Саратовской области за неделю, с 7 по 13 декабря, зарегистрировано более 19 тыс. случаев ОРВИ.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре, это на 47,3% выше эпидемического порога.
При этом в регионе в основном регистрируются вирусы негриппозной этиологии.
Он гриппа привито уже 54,7% общего числа жителей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.