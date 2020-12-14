Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области на 47% выше эпидпорога

В Саратовской области за неделю, с 7 по 13 декабря, зарегистрировано более 19 тыс. случаев ОРВИ.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Роспотребнадзоре, это на 47,3% выше эпидемического порога.

При этом в регионе в основном регистрируются вирусы негриппозной этиологии.

Он гриппа привито уже 54,7% общего числа жителей.

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