Радаев поручил пересчитать расходы на зарплату технических работников школ в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о необходимости изменить оплату труда работникам школ и детсадов, которые не относится к педагогам.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он сказал, что следует принять меры для того, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

- Теперь средства на зарплату сотрудников, которые не ведут образовательную деятельность, не обеспечивают ее, будут поступать из муниципального бюджета, — отметил Валерий Радаев.

В то же время он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы у технических сотрудников зарплата снизилась.

Валерий Радаев поручил дополнительно пересчитать расходы и 15 декабря предоставить отчет.

- На время переходного периода также нужно организовать в Минобразе «горячую линию» по вопросам оплаты труда технического персонала муниципальных образовательных учреждений, — сказал губернатор.

Напомним, депутат Государственной думы России Николай Панков также обратил внимание на проблему нехватки финансирования в муниципальных школах и детсадах.

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