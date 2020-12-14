За выходные на дороги Саратовской области высыпали 400 тонн песка с солью

В Саратовской области в выходные на дороги высыпали 400 тонн песко-соляной смеси.

- В субботу на расчистку дорог вышли 43 единицы техники, в Базарно-Карабулакском расчищали трассы от снега. К 17:00 проезд был свободных во всех районах, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Улицы городов и поселков расчищали 223 машины, из них 174 — в Саратове.

В воскресенье в населенных пунктах Базарно-Карабулакского, Вольского, Духовницкого, Советского, Хвалынского районов и Саратова работали 209 единиц техники.

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