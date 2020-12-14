Спикер Саратовской облдумы потерял позиции в медиарейтинге

Председатель Саратовской областной думы Александр Романов серьезно просел в медиарейтинге.

По данным компании «Медиалогия», в ноябре 2020 года Романов потерял 58 пунктов и опустился на 79-е место по России. Это самое заметное падение в рейтинге среди глав законодательных собраний.

Возможно, такое снижение медиарейтинга объясняется длительным отсутствием Александра Романова в инфоповодах, ведь он продолжительное время лечился от пневмонии.

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