В Саратове закрыли проезд по Набережной Космонавтов

Проехать по площади Гагарина теперь нельзя Фото: Ольга Симонова

С 14 декабря начали действовать знаки пешеходной зоны, установленные на верхнем ярусе Набережной Космонавтов в Саратове.

Дорожные знаки 5.33 «Пешеходная зона» и 5.34 «Конец пешеходной зоны» установлены на участке Набережной Космонавтов от улицы Некрасова, включая площадь Гагарина, до гостиницы «Словакия», а также по улице 2-я Садовая между улицей Чернышевского и Новой Набережной.

Кроме этого стало односторонним движение по Белоглинской от 53-й Стрелковой Дивизии в сторону улицы Рахова и по Бахметьевской от Рахова в сторону улицы Горького.

Такое решение было принято комиссией технического (координационного) совета по вопросам городского хозяйства в мэрии Саратова. В городской администрации напомнили, что отмеченные территории входят в большое пешеходное кольцо, проект создания которого инициировал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.