В сельском доме Базарно-Карабулакского района сгорел бомж

Мужчина погиб в сгоревшем доме Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия разыгралась в селе Стригай утром 14 декабря.

Около семи часов местные жители заметили, что горит дом одного из соседей. Во время пожара обрушилась крыша, которая придавила мужчину. Его обгоревшее тело было обнаружено после разбора завала.

Тело нашли под завалами крыши Фото: СУ СКР по Саратовской области

Известно, что владелец дома живет в Саратове и пустил перезимовать пожилого мужчину без постоянного места жительства. Предполагается, что именно он мог погибнуть на пожаре.

Дом отапливался печью-голландкой, так как от электричества и газа был отключен. Рядом с ней и возник очаг возгорания.

Очаг возгорания находился рядом с печью Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сейчас проверяются все обстоятельства ЧП, устанавливается личность погибшего и причины его смерти.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии Фото: СУ СКР по Саратовской области

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