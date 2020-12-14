Губернатор Радаев планирует поставить оценки всем министрам

Валерий Радаев

Губернатор Радаев планирует провести серию рабочих совещаний с отраслевыми руководителями. Будут подробно проанализированы предварительные итоги текущего года, рассмотрены проблемные вопросы и дана оценка проведенной работе.

Об этом проинформировали в пресс-службе губернатора Саратовской области.

Участниками совещаний станут главы районов, эксперты, представители общественности.

Первое совещание пройдет по теме: Инвестиционная деятельность в регионе.

Оно состоится завтра, 15 декабря. Начало - в 15.00. Прямую трансляцию можно посмотреть в инстаграме Валерия Радаева или на YouTube-канале правительства области.