В Саратовской области из-за заболеваний закрыты 12 школ

Брифинг 14 декабря в минздраве Саратовской области

По данным на утро 14 декабря, в Саратовской области из-за коронавируса полностью закрыты три школы и еще 41 класс в различных учебных учреждениях. Из-за коронавируса не работают Хвалынский агропромышленный лицей и детский сад в Екатериновском районе. Об этом на брифинге в Минздраве 14 декабря рассказала замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

Еще есть закрытые учебные учреждения из-за ОРВИ: девять школ по всей области, 48 отдельных классов и три детсада.

- Этот учебный год работаем по гибкому графику, отслеживаем заболеваемость работаем в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. В ноябре была необходимость и было принято коллегиальное решение, что ряд муниципалитетов переведены на дистанционное обучение старших классов. Сейчас мы говорим о том, что заболеваемость среди педагогов позволяет организовать учебный процесс в школах. Мы стараемся сохранить такой режим обучения на сегодняшний день. Но подчеркну, если обучение очно неприемлемо, то родители могут написать заявление в школу на индивидуальный учебный план — до конца четверти, или до конца зимы, или до конца года, — сказала Ирина Чинаева.

По данным последнего мониторинга в тех районах, где было дистанционное обучение, на больничном сейчас находятся 573 педагога, это примерно 5% от общей численности преподавателей там.

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