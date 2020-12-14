Юный житель Вольска пырнул ножом в живот мужчину

В Вольске Саратовской области 17-летнего юношу подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело, следователи ищут доказательства.

По предварительной версии, вечером 20 ноября юноша гостил у своей тети в квартире дома по улице Ярославская. Во время застолья он поссорился с мужем родственницы и схватился за нож.

Женщина побежала к соседу с просьбой о помощи. Тот вместе с приятелем поспешили утихомирить агрессивного парня. На лестничной клетке пятого этажа произошла ссора, и подросток ударил одного из них ножом в живот.

41-летнего пострадавшего госпитализировали с тяжелым ранением.

Известно, что в суде уже находится еще одно дело в отношении этого юноши — об угоне и грабеже.

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