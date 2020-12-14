В Саратове пять дней будут ловить пешеходов-нарушителей

В Саратове 15, 18, 22, 25 и 28 декабря пройдет рейд «Пешеход. Пешеход переход!».

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, инспекторы будут следить как за водителями на предмет того, пропускают ли они граждан или нет, так и за пешеходами.

За нарушение ПДД первым грозит штраф в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей, вторым придется отдать 500 рублей.

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