Синоптики обещают саратовцам на неделе снег и потепление

Антициклон, в течение долгого времени определяющий погоду в Саратовской области, наконец-то уходит за Урал.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, в связи с этим в регионе наконец-то потеплеет.

Ближайшей ночью будет -17…-22 градуса, в Правобережье -13…-15, завтра днем -8…-13, в западной части региона -4…-6. При этом на улице ожидается облачность, во вторник на запад области придет снег.

В среду в Правобережье местами будет снег, столбик термометра ночью опустится до -10…-15, днем до -3…-8, на северо-востоке области до -13.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 3–8 м/с.

В четверг ночью ожидается -13…-18 градусов, днем -3…-8, на северо-востоке региона до -13, местами туман и небольшой снег.

Самый мягкий по погоде день будет в пятницу. Ночью — небольшой снег и -5…-10 градусов, на северо-востоке региона до -13, а днем -4…+1 градус, на северо-востоке до -9.

К выходным снова похолодает, в субботу ночью ожидается -5…-10 градусов, днем -2…-7.

В Саратове в ближайшие сутки ожидается -15…-17 градусов, ночью -8…-10. В ночь на среду будет уже -11…-13 градусов, а днем -6…-8. В четверг — -12…-14 градусов, днем -5…-7. Вечером этого же дня пойдет снег, который продолжится в пятницу. В ночь на этот день будет -7…-9 градусов, а днем всего 0…-2.

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